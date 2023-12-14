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Нарышкин: Запад не хочет отказываться от использования Украины против России

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Запад осознаёт провал ВСУ на фронте, но не хочет отказываться от использования Украины для нанесения ущерба России, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин: Запад не хочет отказываться от использования Украины против России
  • РИА Новости

Он отметил, что политики Запада осознают провал так называемого летне-осеннего наступления ВСУ.

«Несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем, чтобы нанести как можно больший ущерб Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин также сообщил, что политические элиты Польши не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины.

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