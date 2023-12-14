Нарышкин: Запад не хочет отказываться от использования Украины против России
- РИА Новости
Он отметил, что политики Запада осознают провал так называемого летне-осеннего наступления ВСУ.
«Несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем, чтобы нанести как можно больший ущерб Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.
Нарышкин также сообщил, что политические элиты Польши не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины.