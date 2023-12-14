Нарышкин: Запад не хочет отказываться от использования Украины против России

Запад осознаёт провал ВСУ на фронте, но не хочет отказываться от использования Украины для нанесения ущерба России, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он отметил, что политики Запада осознают провал так называемого летне-осеннего наступления ВСУ.

«Несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем, чтобы нанести как можно больший ущерб Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин также сообщил, что политические элиты Польши не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины.