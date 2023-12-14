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Путин: многие деятели в Европе на практике ведут себя как коллаборационисты

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты.

«Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал всё, что было у французов, для того чтобы оказать сопротивление оккупантам, а на практике ведут себя как маршал Петен, который был на самом деле, хоть и был героем Первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так», — сказал Путин.

Он также заявил, что большая часть европейских лидеров утратили свой суверенитет, а таких пронациональных политиков, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, больше нет.

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