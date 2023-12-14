Путин: в Европе больше нет таких пронациональных политиков, как Орбан и Фицо
Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
Как отметил Путин, в Европе все ведут себя как маршал Петен, который был героем Первой мировой войны, но во Вторую мировую войну стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов.
Он добавил, что все почти ведут себя так, кроме нескольких человек.
«Роберт Фицо появился после выборов в Словакии, Виктор Орбан. Я уже много раз говорил, что они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы», — заявил Путин.
Таких, как они, больше нет, резюмировал глава государства.
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