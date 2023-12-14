Путин: в Европе больше нет таких пронациональных политиков, как Орбан и Фицо

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что большая часть европейских лидеров утратили свой суверенитет, а таких пронациональных политиков, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, больше нет.

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил Путин, в Европе все ведут себя как маршал Петен, который был героем Первой мировой войны, но во Вторую мировую войну стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов.

Он добавил, что все почти ведут себя так, кроме нескольких человек.

«Роберт Фицо появился после выборов в Словакии, Виктор Орбан. Я уже много раз говорил, что они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы», — заявил Путин.

Таких, как они, больше нет, резюмировал глава государства.

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