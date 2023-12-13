Медведев: европейцам надо навести у себя порядок, чтобы ЕС не распался

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выразил мнение, что жителям стран Европы необходимо навести у себя порядок, чтобы европейское сообщество не распалось.

Об этом он сказал на дискуссионной площадке «Будущее России» в преддверии партийного съезда.

Он отметил, что у европейцев есть пример Римской империи — очень сильной для своего времени и оставившей после себя много исторических и культурных памятников.

Медведев напомнил, что Римская империя закончила очень сложно по разным причинам, одной из которых является то, что «были разрушены нравственные устои Римской империи, те связующее элементы, которые соединяли воедино огромное государство».

«Мы бы, я уверен, все здесь не хотели бы, чтобы что-то подобное произошло с Европой. Вот это нам точно не нужно. Поэтому дело самих европейцев — навести у себя дома порядок», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция является испытанием для России, из которого страна выйдет с честью.