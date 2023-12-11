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Медведев назвал спецоперацию испытанием, из которого Россия выйдет с честью

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция является испытанием для России, из которого страна выйдет с честью.
Медведев назвал спецоперацию испытанием, из которого Россия выйдет с честью
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

«Надо поддерживать наших ребят, которые защищают нашу страну. Это (СВО. — RT) испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью», — цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что нет никаких сомнений в том, что победа в конфликте будет за Россией.

Медведев также подчеркнул, что никто не сможет разрушить Россию.

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