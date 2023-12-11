Медведев назвал спецоперацию испытанием, из которого Россия выйдет с честью
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.
«Надо поддерживать наших ребят, которые защищают нашу страну. Это (СВО. — RT) испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью», — цитирует его РИА Новости.
Политик добавил, что нет никаких сомнений в том, что победа в конфликте будет за Россией.
Медведев также подчеркнул, что никто не сможет разрушить Россию.