Спикер палаты представителей США: помощь Украине должна идти отдельно от Израиля
- AP
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По его словам, любой пакет помощи для Украины должен также включать финансирование безопасности границ США, передаёт «СТРАНА.ua».
«Граница — это абсолютная катастрофа. И это из-за политики Белого дома и этой администрации», — сообщил Джонсон.
Ранее конгрессмен Эрик Шмитт заявил, что Зеленский не сообщил сенаторам США ничего нового, он рассказывал «всё те же старые вещи».
В октябре стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант объединения помощи Израилю и Украине в единый пакет, чтобы увеличить шансы на его одобрение со стороны конгресса.