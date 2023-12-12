Спикер палаты представителей США: помощь Украине должна идти отдельно от Израиля

Спикер палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что его мнение о помощи Украине не изменилось, голосование по поддержке Киева должно идти отдельно от Израиля.

По его словам, любой пакет помощи для Украины должен также включать финансирование безопасности границ США, передаёт «СТРАНА.ua».

«Граница — это абсолютная катастрофа. И это из-за политики Белого дома и этой администрации», — сообщил Джонсон.

Ранее конгрессмен Эрик Шмитт заявил, что Зеленский не сообщил сенаторам США ничего нового, он рассказывал «всё те же старые вещи».

В октябре стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант объединения помощи Израилю и Украине в единый пакет, чтобы увеличить шансы на его одобрение со стороны конгресса.