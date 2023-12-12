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Спикер палаты представителей США: помощь Украине должна идти отдельно от Израиля

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Спикер палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что его мнение о помощи Украине не изменилось, голосование по поддержке Киева должно идти отдельно от Израиля.
Спикер палаты представителей США: помощь Украине должна идти отдельно от Израиля
  • AP
  • © Mariam Zuhaib

По его словам, любой пакет помощи для Украины должен также включать финансирование безопасности границ США, передаёт «СТРАНА.ua».

«Граница — это абсолютная катастрофа. И это из-за политики Белого дома и этой администрации», — сообщил Джонсон.

Ранее конгрессмен Эрик Шмитт заявил, что Зеленский не сообщил сенаторам США ничего нового, он рассказывал «всё те же старые вещи».

В октябре стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант объединения помощи Израилю и Украине в единый пакет, чтобы увеличить шансы на его одобрение со стороны конгресса.

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