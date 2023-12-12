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Дания отказала России в помощи в расследовании теракта на «Северных потоках»

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Прокуратура Дании отказала России в правовой помощи в расследовании теракта на «Северных потоках» в Балтийском море.
Дания отказала России в помощи в расследовании теракта на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отказ был получен в декабре.

Москва не удивлена решением Копенгагена, отметила дипломат. Решение Дании «подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта».

При этом в датском ведомстве заявили, что российский запрос якобы может «поставить под угрозу безопасность Дании».

По версии американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Все документы, созданные при планировании диверсии, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США. Как отметили в Кремле, мировой общественности следует вспомнить заявление президента США Джо Байдена о планах уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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