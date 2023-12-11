ООН: Израиль задержал десятки стариков и детей из Газы, раздев до нижнего белья
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Как он рассказал РИА Новости, УВКПЧ было трудно получить подтверждённую информацию, однако в организации точно стало известно, в том числе благодаря видеозаписям, что израильские военные задержали десятки палестинцев мужского пола.
«Предположительно, это пожилые мужчины, мальчики и известный палестинский журналист. Также сообщалось, что военнослужащие Израиля завязывали задержанным глаза и раздевали их до нижнего белья, прежде чем заставить сесть на улице. После того, как их сняли на видео и сфотографировали, задержанных силой погрузили в грузовики, по-прежнему одетых только в нижнее белье, и увезли в неизвестном направлении», — сказал он.
Лоуренс добавил, что публикация видео, на которых арестованных унижают, является нарушением международного гуманитарного права и прав человека.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.
Вместе с этим президент США Джо Байден говорил в ноябре, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.