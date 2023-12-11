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ООН: Израиль задержал десятки стариков и детей из Газы, раздев до нижнего белья

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Официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс заявил, что израильские солдаты под предлогом ареста раздели до нижнего белья десятки стариков и детей в секторе Газа, а после увезли их на грузовиках в неизвестном направлении.
ООН: Израиль задержал десятки стариков и детей из Газы, раздев до нижнего белья
  • Gettyimages.ru

Как он рассказал РИА Новости, УВКПЧ было трудно получить подтверждённую информацию, однако в организации точно стало известно, в том числе благодаря видеозаписям, что израильские военные задержали десятки палестинцев мужского пола.

«Предположительно, это пожилые мужчины, мальчики и известный палестинский журналист. Также сообщалось, что военнослужащие Израиля завязывали задержанным глаза и раздевали их до нижнего белья, прежде чем заставить сесть на улице. После того, как их сняли на видео и сфотографировали, задержанных силой погрузили в грузовики, по-прежнему одетых только в нижнее белье, и увезли в неизвестном направлении», — сказал он.

Лоуренс добавил, что публикация видео, на которых арестованных унижают, является нарушением международного гуманитарного права и прав человека.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден говорил в ноябре, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.

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