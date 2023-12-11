ООН: Израиль задержал десятки стариков и детей из Газы, раздев до нижнего белья

Официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс заявил, что израильские солдаты под предлогом ареста раздели до нижнего белья десятки стариков и детей в секторе Газа, а после увезли их на грузовиках в неизвестном направлении.

Как он рассказал РИА Новости, УВКПЧ было трудно получить подтверждённую информацию, однако в организации точно стало известно, в том числе благодаря видеозаписям, что израильские военные задержали десятки палестинцев мужского пола.

«Предположительно, это пожилые мужчины, мальчики и известный палестинский журналист. Также сообщалось, что военнослужащие Израиля завязывали задержанным глаза и раздевали их до нижнего белья, прежде чем заставить сесть на улице. После того, как их сняли на видео и сфотографировали, задержанных силой погрузили в грузовики, по-прежнему одетых только в нижнее белье, и увезли в неизвестном направлении», — сказал он.

Лоуренс добавил, что публикация видео, на которых арестованных унижают, является нарушением международного гуманитарного права и прав человека.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден говорил в ноябре, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.