Gaza Medic Voices: Израиль массово удерживает в заключении врачей в Газе
Об этом информирует Sky News.
«Меня чрезвычайно удручает как врача видеть, как моих коллег массово удерживают в заключении», — сказал медик.
Кроме того, он отметил, что в больницы анклава прибывает огромное количество голодающих и обезвоженных людей.
Текущая ситуация, по его словам, приведёт к вспышкам заболеваний, включая холеру и диарею.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля после гумпаузы нанесли удары по 3500 объектам в секторе Газа.
Также исламские страны представили в ООН план урегулирования конфликта в Газе.