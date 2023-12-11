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Gaza Medic Voices: Израиль массово удерживает в заключении врачей в Газе

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Основатель организации Gaza Medic Voices доктор Омар Абдель-Маннан заявил, что Израиль массово удерживает в заключении врачей в секторе Газа.

Об этом информирует Sky News.

«Меня чрезвычайно удручает как врача видеть, как моих коллег массово удерживают в заключении», — сказал медик.

Кроме того, он отметил, что в больницы анклава прибывает огромное количество голодающих и обезвоженных людей.

Текущая ситуация, по его словам, приведёт к вспышкам заболеваний, включая холеру и диарею.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля после гумпаузы нанесли удары по 3500 объектам в секторе Газа.

Также исламские страны представили в ООН план урегулирования конфликта в Газе.

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