ЦАХАЛ: ВВС Израиля после гумпаузы нанесли удары по 3500 объектам в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удары по 3,5 тыс. объектов в секторе Газа после того, как в анклаве завершилась гуманитарная пауза, сообщила армия Израиля.

«С тех пор, как ХАМАС нарушил оперативную паузу и ЦАХАЛ возобновил боевые действия, ВВС нанесли удары по более чем 3500 террористическим объектам в секторе Газа», — утверждает пресс-служба ЦАХАЛ.

С начала войны в секторе Газа Израиль нанёс удары по более чем 22 тыс. объектов в анклаве, отмечается в сообщении.

По информации Министерства здравоохранения Палестины, число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 17 700.

США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на последнем заседании Совбеза ООН.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы палестино-израильского конфликта, а лишь «увековечит» их.