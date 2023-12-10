Guardian: сторонники Орбана обсудят в США прекращение военной помощи Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предпринимает «трансатлантическую попытку» добиться прекращения американской военной помощи Украине, пишет британская The Guardian со ссылкой на источники. Газета утверждает, что в Вашингтоне сторонники венгерского политика планируют провести закрытую встречу с американскими республиканцами.

«Встреча пройдёт на фоне напряжённых дебатов в Вашингтоне по поводу будущего Украины», — утверждают журналисты.

Дипломатический источник отметил, что Орбан уверен в том, что «помощь Украине не пройдёт через конгресс».

«Именно поэтому он пытается заблокировать помощь со стороны Евросоюза», — сказал собеседник.

Орбан скептически относится к вопросу членства Украины в ЕС. Ранее он неоднократно высказывался на эту тему и даже заявлял, что вхождение страны в блок уничтожит его сельскохозяйственную систему.

В частности, он отмечал, что стратегия Европейского союза в отношении украинского конфликта провалилась, Россию победить не получится, поэтому ЕС стоит перейти к другому плану действий.

Ранее Орбан заявил, Украина в 2022 году не подписала мирное соглашение с Россией по указу США.