RT в Telegram
Подпишись

Орбан: ЕС следует перейти к плану Б по Украине, Россию победить не получится

Короткая ссылка
Стратегия Европейского союза в отношении украинского конфликта провалилась, Россию победить не получится, поэтому ЕС стоит перейти к другому плану действий. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан: ЕС следует перейти к плану Б по Украине, Россию победить не получится
  • Gettyimages.ru

По его словам, на текущий момент у стран ЕС нет такого плана, передаёт газета Magyar Nemzet.

«Россия не проиграет, и в её политике ничего не изменится. Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности», — сказал Орбан.

Премьер добавил, что единственный способ остановить конфликт — прекратить огонь, перестав помогать Киву, и перейти к мирным переговорам.

Ранее Орбан заявил, что Украина в 2022 году не подписала мирное соглашение с Россией по указу США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить