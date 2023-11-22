Орбан: ЕС следует перейти к плану Б по Украине, Россию победить не получится
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По его словам, на текущий момент у стран ЕС нет такого плана, передаёт газета Magyar Nemzet.
«Россия не проиграет, и в её политике ничего не изменится. Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности», — сказал Орбан.
Премьер добавил, что единственный способ остановить конфликт — прекратить огонь, перестав помогать Киву, и перейти к мирным переговорам.
Ранее Орбан заявил, что Украина в 2022 году не подписала мирное соглашение с Россией по указу США.