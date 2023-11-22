Орбан: ЕС следует перейти к плану Б по Украине, Россию победить не получится

Стратегия Европейского союза в отношении украинского конфликта провалилась, Россию победить не получится, поэтому ЕС стоит перейти к другому плану действий. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, на текущий момент у стран ЕС нет такого плана, передаёт газета Magyar Nemzet.

«Россия не проиграет, и в её политике ничего не изменится. Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности», — сказал Орбан.

Премьер добавил, что единственный способ остановить конфликт — прекратить огонь, перестав помогать Киву, и перейти к мирным переговорам.

Ранее Орбан заявил, что Украина в 2022 году не подписала мирное соглашение с Россией по указу США.