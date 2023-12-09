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Reuters: Украина в ближайшее время не получит замороженные российские активы

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Украина в ближайшее время не получит замороженные российские активы, страны Европейского союза выражают свою обеспокоенность по этому поводу.
Reuters: Украина в ближайшее время не получит замороженные российские активы
  • AP
  • © Felipe Dana

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

По данным агентства, среди членов Евросоюза наблюдаются серьёзные разногласия по вопросу передачи замороженных активов России Украине.

В статье объясняется, что перевести напрямую доходы от них в бюджет ЕС невозможно, поскольку это может привести к судебным разбирательствам и критике ЕЦБ.

Кроме того, Венгрия может наложить вето на это решение, отмечается в публикации.

В статье резюмировали, что Украине не стоит рассчитывать на эти деньги в ближайшем будущем.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.

Так, 1 декабря правительство России в рамках контрсанкций изъяло у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково.

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