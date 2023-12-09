Reuters: Украина в ближайшее время не получит замороженные российские активы
- AP
- © Felipe Dana
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД ФРГ.
По данным агентства, среди членов Евросоюза наблюдаются серьёзные разногласия по вопросу передачи замороженных активов России Украине.
В статье объясняется, что перевести напрямую доходы от них в бюджет ЕС невозможно, поскольку это может привести к судебным разбирательствам и критике ЕЦБ.
Кроме того, Венгрия может наложить вето на это решение, отмечается в публикации.
В статье резюмировали, что Украине не стоит рассчитывать на эти деньги в ближайшем будущем.
В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.
Так, 1 декабря правительство России в рамках контрсанкций изъяло у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково.