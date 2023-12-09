Reuters: Украина в ближайшее время не получит замороженные российские активы

Украина в ближайшее время не получит замороженные российские активы, страны Европейского союза выражают свою обеспокоенность по этому поводу.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

По данным агентства, среди членов Евросоюза наблюдаются серьёзные разногласия по вопросу передачи замороженных активов России Украине.

В статье объясняется, что перевести напрямую доходы от них в бюджет ЕС невозможно, поскольку это может привести к судебным разбирательствам и критике ЕЦБ.

Кроме того, Венгрия может наложить вето на это решение, отмечается в публикации.

В статье резюмировали, что Украине не стоит рассчитывать на эти деньги в ближайшем будущем.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.

Так, 1 декабря правительство России в рамках контрсанкций изъяло у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково.