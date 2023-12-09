Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов и сопутствующего оборудования на $106,5 млн.

Об этом информирует агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

«Госсекретарь одобрил возможную продажу иностранным военным правительству Израиля 120-мм многоцелевых противотанковых гранатомётов M830A1 с трассирующими патронами и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $106,5 млн», — говорится в сообщении.

Ранее США в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

Как заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, каждый день палестино-израильского конфликта в секторе Газа означает, что победило варварство, а не человечность.