Шольц пообещал преодолеть бюджетный кризис в Германии и не сокращать соцгарантии

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал преодолеть бюджетный кризис в ФРГ и не сокращать социальные гарантии для граждан.

Об этом он сказал в ходе выступления на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Политик назвал «очень сложной задачей» формирование германского бюджета на следующий год на фоне фискальных сложностей.

«Но я хочу выразить уверенность, что у нас это получится», — цитирует его ТАСС.

Шольц также пообещал не сокращать социальные гарантии для граждан.

Ранее премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».

Как ранее писал журнал Der Spiegel, новый финансовый год начнётся в Германии без согласованного бюджета на 2024 год.

Financial Times отметила, что система по борьбе с экономическими кризисами в ФРГ, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.