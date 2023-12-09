Шольц заявил, что помощь Украине стала финансовым вызовом для Германии
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Об этом он сказал в ходе выступления на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
По его словам, Германия продолжает оказывать помощь Украине финансами и поставками вооружения.
«И разумеется, для нас тоже это большой финансовый вызов», — цитирует его ТАСС.
При этом Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать Украине всю необходимую поддержку.
Ранее Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».
Как ранее писал журнал Der Spiegel, новый финансовый год начнётся в Германии без согласованного бюджета на 2024 год.
Financial Times отметила, что система по борьбе с экономическими кризисами в ФРГ, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.