Шольц заявил, что помощь Украине стала финансовым вызовом для Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что оказываемая Берлином помощь Украине стала финансовым вызовом для Германии.

Об этом он сказал в ходе выступления на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По его словам, Германия продолжает оказывать помощь Украине финансами и поставками вооружения.

«И разумеется, для нас тоже это большой финансовый вызов», — цитирует его ТАСС.

При этом Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать Украине всю необходимую поддержку.

Ранее Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».

Как ранее писал журнал Der Spiegel, новый финансовый год начнётся в Германии без согласованного бюджета на 2024 год.

Financial Times отметила, что система по борьбе с экономическими кризисами в ФРГ, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.