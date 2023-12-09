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Лидер Колумбии прокомментировал применение США вето на резолюцию ОАЭ

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Президент Колумбии Густаво Петро в своих соцсетях назвал применение права вето на резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа недопустимым.

«Это ужас на земле. Нельзя использовать вето в ООН для допущения этого. Должен возродиться дух, который привёл нацистов на скамью подсудимых в Нюрнберге», — цитирует его ТАСС.

Ранее Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

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