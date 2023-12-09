Постпред КНР в СБ ООН обвинил США в лицемерии из-за вето на резолюцию по Газе

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь обвинил Соединённые Штаты в лицемерии и двойных стандартах на фоне вето на проект резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа.

По его словам, оправдание продолжения боевых действий и заявления о безопасности народа в Газе — друг другу противоречащие вещи.

«Оправдание продолжения боевых действий и в то же время постоянные разговоры о правах человека и защите женщин и девочек — это чрезвычайное лицемерие», — подчеркнул Цзюнь.

Он добавил, что эта ситуация демонстрирует, что такое двойные стандарты.

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

Как заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, каждый день палестино-израильского конфликта в секторе Газа означает, что победило варварство, а не человечность.