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Постпред в ООН: КНР призывает Израиль прекратить наказание населения Газы

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Пекин разочарован решением Вашингтона наложить вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление, что проект был заветирован США», — отметил он.

Китайский постпред при организации добавил, что два месяца боёв уже повлекли беспрецедентное число смертей и разрушений, и немедленное прекращение огня является первостепенным требованием.

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По информации Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву погибли 17 487 человек.

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