Постпред в ООН: КНР призывает Израиль прекратить наказание населения Газы
«Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление, что проект был заветирован США», — отметил он.
Китайский постпред при организации добавил, что два месяца боёв уже повлекли беспрецедентное число смертей и разрушений, и немедленное прекращение огня является первостепенным требованием.
Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.
Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
По информации Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву погибли 17 487 человек.