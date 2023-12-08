Полянский: США окажутся на неправильной стороне истории из-за позиции по Газе

Соединённые Штаты своей позицией не дают Совбезу ООН принять резолюцию с требованием о прекращении огня в секторе Газа, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что США окажутся на неправильной стороне истории, если будут блокировать резолюцию СБ ООН о прекращении огня в регионе.

«Сегодня весь мир встал на защиту Газы от тотального разрушения, а его жителей — от полного истребления. Сейчас вам просто необходимо наконец сделать правильный выбор и наряду с подавляющей частью прогрессивного международного сообщества поддержать требование о прекращении насилия», — сказал Полянский.

В настоящее время США выступают против прекращения огня в секторе Газа. Такую позицию страны выразил зампостпреда Соединённых Штатов при ООН Роберт Вуд.

По мнению Вашингтона, перемирие с ХАМАС «лишь посеет семена следующей войны».

Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По информации Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву погибли 17 487 человек.