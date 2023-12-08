Украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК», что план Киева по выходу к границам 1991 года и неспособность его реализации приведут к катастрофе.

По его словам, в таком случае Украина столкнётся с депопуляцией, расколом общества и потерей территорий.

Ранее республиканец, член палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси выразил уверенность, что Украине не удастся «захватить» Крым.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.