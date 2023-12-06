Конгрессмен Мэсси: Украина не сможет «захватить» Крым
- РИА Новости
«В конечном счёте им никогда не удастся победить, они не возьмут обратно Крым», — цитирует Мэсси РИА Новости.
Он добавил, что финансирование заведомо провальной операции является предосудительным поступком.
В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.