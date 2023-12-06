Республиканец, член палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси выразил уверенность, что Украине не удастся «захватить» Крым.

«В конечном счёте им никогда не удастся победить, они не возьмут обратно Крым», — цитирует Мэсси РИА Новости.

Он добавил, что финансирование заведомо провальной операции является предосудительным поступком.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.