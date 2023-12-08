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Kankan Xinwen: визит Путина на Ближний Восток ударил по влиянию США в регионе

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Переговоры российского президента Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств способствуют уменьшению американского влияния в регионе.

С таким заявлением выступил китайский политолог Чжао Лун в статье для портала Kankan News.

По его словам, прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе.

Кроме того, как отметил эксперт, Москва укрепит свои позиции как авторитетный и активный участник ближневосточной геополитической повестки.

«Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом», — сказал Чжао Лун.

Ранее в UnHerd заявили, что визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для стран Запада.

Также стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны.

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