UnHerd: визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для стран Запада
- РИА Новости
Об этом пишет портал UnHerd.
«Страны региона всё больше ориентируются на новых союзников, и Запад едва ли способен этому препятствовать», — говорится в публикации.
В статье утверждается, что Россия и Саудовская Аравия совместно намерены привести глобальную торговлю к дедолларизации.
Как пишет автор материала, это вызывает беспокойство и разочарование в Вашингтоне.
Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия по итогам визита Владимира Путина договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере.