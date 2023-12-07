UnHerd: визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для стран Запада

Визит президента России Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию стал тревожным сигналом для стран Запада.

Об этом пишет портал UnHerd.

«Страны региона всё больше ориентируются на новых союзников, и Запад едва ли способен этому препятствовать», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что Россия и Саудовская Аравия совместно намерены привести глобальную торговлю к дедолларизации.

Как пишет автор материала, это вызывает беспокойство и разочарование в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия по итогам визита Владимира Путина договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере.