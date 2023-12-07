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Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны

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Россия и Саудовская Аравия по итогам визита российского президента Владимира Путина договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере.
Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны
  • РИА Новости

Соответствующее совместное заявление двух стран опубликовано на сайте Кремля.

«В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на поддержку и достижение общих интересов двух стран», — говорится в заявлении. 

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение и дальше укреплять нынешнее сотрудничество и координацию в области безопасности.

Ранее Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию дружеских отношений между двумя странами.

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