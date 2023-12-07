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Путин заявил, что ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии

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Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию дружеских отношений между двумя странами.

При этом российский лидер поблагодарил наследного принца за приглашение в Эр-Рияд.

«Находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединённых Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд.

Позже Путин и саудовский кронпринц обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+.

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