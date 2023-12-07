Путин заявил, что ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии
При этом российский лидер поблагодарил наследного принца за приглашение в Эр-Рияд.
«Находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединённых Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд.
Позже Путин и саудовский кронпринц обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+.