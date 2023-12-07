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РИА Новости опубликовало видео побега бизнесмена Усса из-под ареста в Италии

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Российский предприниматель Артём Усс сбежал в марте из-под домашнего ареста в Италии в сопровождении одного из организаторов побега, после чего направился к границе со Словенией.
РИА Новости опубликовало видео побега бизнесмена Усса из-под ареста в Италии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные с камер видеонаблюдения от итальянских карабинеров.

Ранее Усс заявил, что считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным.

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