РИА Новости опубликовало видео побега бизнесмена Усса из-под ареста в Италии

Российский предприниматель Артём Усс сбежал в марте из-под домашнего ареста в Италии в сопровождении одного из организаторов побега, после чего направился к границе со Словенией.

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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные с камер видеонаблюдения от итальянских карабинеров. Ранее Усс заявил, что считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным.