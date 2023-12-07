РИА Новости опубликовало видео побега бизнесмена Усса из-под ареста в Италии
Российский предприниматель Артём Усс сбежал в марте из-под домашнего ареста в Италии в сопровождении одного из организаторов побега, после чего направился к границе со Словенией.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные с камер видеонаблюдения от итальянских карабинеров.
Ранее Усс заявил, что считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным.
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