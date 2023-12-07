Путин: Запад дошёл до отмены самих принципов рыночной экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад дошёл до отмены самих принципов рыночной экономики.

По его словам, элиты западных стран пытаются сдержать рост глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать как колонии.

«Для этого они прибегают к санкционным ограничениям, раскачивают политически ситуацию и провоцируют конфликты в целых макрорегионах. В попытках сохранить своё ускользающее доминирование западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», — отметил российский президент.

Ранее Путин заявил, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.