Do Rzeczy: на границе с Польшей стало меньше украинских грузовиков с гумпомощью

Число украинских грузовиков с гуманитарной помощью на польско-украинской границе заметно сократилось после того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей.

Об этом пишет Do Rzeczy.

«С этого момента на границе стали происходить «странные вещи», — говорится в статье.

При этом отмечается, что при выявлении нарушений можно попасть под статью, поскольку за подделку документов грозит уголовное наказание.

Ранее польские перевозчики на границе с Украиной пригрозили ужесточить акцию протеста.

Также украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что экономика Украины оказалась в заложниках у Польши из-за блокады.

При этом прибалтийские послы выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы.