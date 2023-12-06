Do Rzeczy: на границе с Польшей стало меньше украинских грузовиков с гумпомощью
Об этом пишет Do Rzeczy.
«С этого момента на границе стали происходить «странные вещи», — говорится в статье.
При этом отмечается, что при выявлении нарушений можно попасть под статью, поскольку за подделку документов грозит уголовное наказание.
Ранее польские перевозчики на границе с Украиной пригрозили ужесточить акцию протеста.
Также украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что экономика Украины оказалась в заложниках у Польши из-за блокады.
При этом прибалтийские послы выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы.