Британия введёт санкции против поставщиков военного оборудования в Россию

Великобритания 6 декабря введёт санкции против ряда компаний, поставляющих в Россию оборудование и комплектующие, которые могут быть использованы в военных целях.

Информация об этом появилась на сайте британского правительства.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на Россию.

Также стало известно, что США внесли в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических лиц.

Кроме того в Грузии заявили, что ввод санкций против России обернётся коллапсом в экономике.