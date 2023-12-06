Британия введёт санкции против поставщиков военного оборудования в Россию
Информация об этом появилась на сайте британского правительства.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на Россию.
Также стало известно, что США внесли в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических лиц.
Кроме того в Грузии заявили, что ввод санкций против России обернётся коллапсом в экономике.