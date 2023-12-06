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Британия введёт санкции против поставщиков военного оборудования в Россию

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Великобритания 6 декабря введёт санкции против ряда компаний, поставляющих в Россию оборудование и комплектующие, которые могут быть использованы в военных целях.

Информация об этом появилась на сайте британского правительства.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на Россию.

Также стало известно, что США внесли в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических лиц.

Кроме того в Грузии заявили, что ввод санкций против России обернётся коллапсом в экономике.

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