В Грузии заявили, что ввод санкций против России обернётся коллапсом в экономике

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что страна могла бы столкнуться с экономическим коллапсом, если бы подчинилась призывам ввести санкции против России.

По его словам, представители оппозиции и неправительственных организаций (НПО) призывали ввести меры против России. Однако, добавил Папуашвили, это обернулось бы обнищанием общества и спадом экономики на 20%.

«Я уже не говорю о рисках военного противостояния и эскалации», — цитирует его ТАСС.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что введение санкций против России навредит Грузии.