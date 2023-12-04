В Грузии заявили, что ввод санкций против России обернётся коллапсом в экономике
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По его словам, представители оппозиции и неправительственных организаций (НПО) призывали ввести меры против России. Однако, добавил Папуашвили, это обернулось бы обнищанием общества и спадом экономики на 20%.
«Я уже не говорю о рисках военного противостояния и эскалации», — цитирует его ТАСС.
Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что введение санкций против России навредит Грузии.