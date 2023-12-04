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В Грузии заявили, что ввод санкций против России обернётся коллапсом в экономике

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Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что страна могла бы столкнуться с экономическим коллапсом, если бы подчинилась призывам ввести санкции против России.
В Грузии заявили, что ввод санкций против России обернётся коллапсом в экономике
  • Gettyimages.ru

По его словам, представители оппозиции и неправительственных организаций (НПО) призывали ввести меры против России. Однако, добавил Папуашвили, это обернулось бы обнищанием общества и спадом экономики на 20%.

«Я уже не говорю о рисках военного противостояния и эскалации», — цитирует его ТАСС.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что введение санкций против России навредит Грузии.

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