Депутат «Грузинской мечты»: введение санкций против России навредит Грузии

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат парламента Мамука Мдинарадзе заявил, что введение антироссийских санкций навредит самой Грузии.

Кроме того, он назвал санкции самообманом и сообщил, что Тбилиси не собирается их вводить, поскольку это будет означать «введение санкций против граждан Грузии».

«Введение санкций против России является самообманом и означает введение санкций против граждан Грузии. Мы же не сумасшедшие», — приводит Sputnik Грузия слова Мдинарадзе.

Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Лело» ввести ограничения против россиян.