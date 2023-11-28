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Депутат «Грузинской мечты»: введение санкций против России навредит Грузии

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Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат парламента Мамука Мдинарадзе заявил, что введение антироссийских санкций навредит самой Грузии.

Кроме того, он назвал санкции самообманом и сообщил, что Тбилиси не собирается их вводить, поскольку это будет означать «введение санкций против граждан Грузии».

«Введение санкций против России является самообманом и означает введение санкций против граждан Грузии. Мы же не сумасшедшие», — приводит Sputnik Грузия слова Мдинарадзе.

Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Лело» ввести ограничения против россиян.

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