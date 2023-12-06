RT в Telegram
Подпишись

Политик Филиппо: союзники Зеленского бросают его один за другим

Короткая ссылка
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, и его союзники бросают его один за другим.

Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«Падение Зеленского происходит стремительно... Его бросают одна за другой страны-члены НАТО», — говорится в публикации.

Кроме того, Филиппо подчеркнул, что на Украине тоже растёт недовольство Зеленским.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.

Также посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить