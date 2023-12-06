Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, и его союзники бросают его один за другим.

Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«Падение Зеленского происходит стремительно... Его бросают одна за другой страны-члены НАТО», — говорится в публикации.

Кроме того, Филиппо подчеркнул, что на Украине тоже растёт недовольство Зеленским.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.

Также посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.