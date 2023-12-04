Мирошник: общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и Залужного
- Gettyimages.ru
«Происходит вот это противостояние, то есть отсутствие монолитности в управлении Украиной, политическом управлении, происходит достаточно жёсткий раздел на команды приверженцев того или иного кандидата», — сказал он ТАСС.
По его оценкам, Украина сегодня представляет «своё обычное «майданное» состояние».
«Сейчас вот мы наблюдаем по социологии, доступной нам, что примерно сравнялись рейтинги Зеленского и Залужного, но при этом у Зеленского очень серьёзный, большой, уже накопленный базис негатива», — подчеркнул дипломат.
Financial Times ранее писала, что Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского с военными.
Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники отмечало, что Зеленский иногда общается с некоторыми командующими Вооружёнными силами Украины в обход Залужного.