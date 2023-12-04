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Мирошник: общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и Залужного

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На Украине наблюдается раздел на приверженцев Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, всё это происходит на фоне дискуссий о выборах, рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник: общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и Залужного
  • Gettyimages.ru

«Происходит вот это противостояние, то есть отсутствие монолитности в управлении Украиной, политическом управлении, происходит достаточно жёсткий раздел на команды приверженцев того или иного кандидата», — сказал он ТАСС.

По его оценкам, Украина сегодня представляет «своё обычное «майданное» состояние».

«Сейчас вот мы наблюдаем по социологии, доступной нам, что примерно сравнялись рейтинги Зеленского и Залужного, но при этом у Зеленского очень серьёзный, большой, уже накопленный базис негатива», — подчеркнул дипломат.

Financial Times ранее писала, что Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского с военными.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники отмечало, что Зеленский иногда общается с некоторыми командующими Вооружёнными силами Украины в обход Залужного.

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