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FT: Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Владимира Зеленского с военными.
FT: Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского
  • Gettyimages.ru

По данным газеты Financial Times, Зеленский посетил приграничные регионы и встретился с рядом генералов.

«На фотографиях не было Валерия Залужного, главнокомандующего Вооружёнными силами Украины», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что рейтинг доверия граждан Украины к Залужному превысил показатели Зеленского.

По данным издания «СТРАНА.ua», Зеленский проведёт на Украине президентские выборы только после отказа от участия в них Залужного.

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