FT: Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Владимира Зеленского с военными.

По данным газеты Financial Times, Зеленский посетил приграничные регионы и встретился с рядом генералов.

«На фотографиях не было Валерия Залужного, главнокомандующего Вооружёнными силами Украины», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что рейтинг доверия граждан Украины к Залужному превысил показатели Зеленского.

По данным издания «СТРАНА.ua», Зеленский проведёт на Украине президентские выборы только после отказа от участия в них Залужного.