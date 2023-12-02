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«СТРАНА.ua»: Зеленский готов провести выборы на Украине без участия Залужного

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Владимир Зеленский проведёт на Украине президентские выборы только после отказа от участия в них главкома ВСУ Валерия Залужного, говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.
«СТРАНА.ua»: Зеленский готов провести выборы на Украине без участия Залужного
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

По имеющейся информации, Зеленский хотел бы провести выборы в стране.

«Но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — сказано в сообщении.

Ранее Зеленский заявил о готовности провести выборы, но добавил, что большинство украинцев якобы выступают против этого.

30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.

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