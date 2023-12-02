«СТРАНА.ua»: Зеленский готов провести выборы на Украине без участия Залужного
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По имеющейся информации, Зеленский хотел бы провести выборы в стране.
«Но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — сказано в сообщении.
Ранее Зеленский заявил о готовности провести выборы, но добавил, что большинство украинцев якобы выступают против этого.
30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.