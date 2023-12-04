RT в Telegram
Подпишись

УП: Зеленский иногда общается с офицерами ВСУ в обход главкома Залужного

Короткая ссылка
Владимир Зеленский иногда общается с некоторыми командующими Вооружёнными силами Украины в обход главкома украинской армии Валерия Залужного.
УП: Зеленский иногда общается с офицерами ВСУ в обход главкома Залужного
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. 

В статье отмечается, что складывается впечатление, что Зеленский имеет два вида украинской армии.

«Хорошие», которыми командует (командующий украинскими сухопутными войсками Александр. — RT) Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному», — говорится в публикации. 

Отмечается, что это разделение демотивирует Залужного и мешает ему выполнять эффективное командование армией.

По данным источников, Зеленский часто в обход Залужного общается с Сырским и главой Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком.

Ранее газета Financial Times писала, что Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского с военными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить