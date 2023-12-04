УП: Зеленский иногда общается с офицерами ВСУ в обход главкома Залужного
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Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что складывается впечатление, что Зеленский имеет два вида украинской армии.
«Хорошие», которыми командует (командующий украинскими сухопутными войсками Александр. — RT) Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному», — говорится в публикации.
Отмечается, что это разделение демотивирует Залужного и мешает ему выполнять эффективное командование армией.
По данным источников, Зеленский часто в обход Залужного общается с Сырским и главой Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком.
Ранее газета Financial Times писала, что Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского с военными.