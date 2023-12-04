УП: Зеленский иногда общается с офицерами ВСУ в обход главкома Залужного

Владимир Зеленский иногда общается с некоторыми командующими Вооружёнными силами Украины в обход главкома украинской армии Валерия Залужного.

Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что складывается впечатление, что Зеленский имеет два вида украинской армии.

«Хорошие», которыми командует (командующий украинскими сухопутными войсками Александр. — RT) Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному», — говорится в публикации.

Отмечается, что это разделение демотивирует Залужного и мешает ему выполнять эффективное командование армией.

По данным источников, Зеленский часто в обход Залужного общается с Сырским и главой Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком.

Ранее газета Financial Times писала, что Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского с военными.