Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг сектора Газа и ядерную сделку
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Об этом сказано в официальном заявлении на сайте российского МИД.
В нём говорится, что главы ведомств обсудили актуальные международные темы, включая ситуацию в зоне ближневосточного конфликта, и перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Ранее Лавров и Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана их подключение к БРИКС.