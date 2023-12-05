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Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг сектора Газа и ядерную сделку

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию вокруг сектора Газа.
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг сектора Газа и ядерную сделку
  • Gettyimages.ru
  • © MFA Russia

Об этом сказано в официальном заявлении на сайте российского МИД.

В нём говорится, что главы ведомств обсудили актуальные международные темы, включая ситуацию в зоне ближневосточного конфликта, и перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее Лавров и Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана их подключение к БРИКС.

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