Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж для достижения компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

«Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса», — говорится в публикации.

Ранее Виктор Орбан призывал Евросоюз не пытаться начинать переговоры о членстве Украины на грядущем саммите в Брюсселе.

Он считает, что ЕС следует вернуться к вопросу о присоединении Украины к Европейскому союзу через пять — десять лет.

Сейчас же переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует, уверен Орбан.