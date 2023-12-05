Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС
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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.
«Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса», — говорится в публикации.
Ранее Виктор Орбан призывал Евросоюз не пытаться начинать переговоры о членстве Украины на грядущем саммите в Брюсселе.
Он считает, что ЕС следует вернуться к вопросу о присоединении Украины к Европейскому союзу через пять — десять лет.
Сейчас же переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует, уверен Орбан.