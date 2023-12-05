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Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж для достижения компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу.
Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Chesnot

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

«Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса», — говорится в публикации.

Ранее Виктор Орбан призывал Евросоюз не пытаться начинать переговоры о членстве Украины на грядущем саммите в Брюсселе.

Он считает, что ЕС следует вернуться к вопросу о присоединении Украины к Европейскому союзу через пять — десять лет.

Сейчас же переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует, уверен Орбан.

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