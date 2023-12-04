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Путин заявил о позорном конкурсе русофобов в некоторых правозащитных институтах

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Некоторые международные институты замечены в том, что они не просто не замечают, а даже поощряют проявление русофобии, отметил президент России Владимир Путин на встрече с СПЧ.
Путин заявил о позорном конкурсе русофобов в некоторых правозащитных институтах
  • РИА Новости

«В этих структурах не просто «не замечают», а даже поощряют проявление русофобии. Поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», — сказал Путин.

Россия вышла из состава ряда международных правозащитных организаций, но это не значит, что страна отказывается от принципов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека, подчеркнул президент.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что Европейский суд по правам человека игнорирует дискриминационную политику правительства Латвии касательно преподавания на русском языке в школах.

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