Минфин России не обсуждает с зарубежными регуляторами обмен замороженных активов

Министерство финансов России не обсуждает с иностранными регуляторами обмен замороженных активов, рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков.

Его слова приводит ТАСС.

«Мы не ведём каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами», — сказал он в ходе форума розничных инвесторов.

Чебесков объяснил, что «невозможно и неэффективно в таком формате работать».

1 декабря сообщалось, что Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов с февраля 2022 года.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.