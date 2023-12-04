RT в Telegram
Подпишись

Минфин России не обсуждает с зарубежными регуляторами обмен замороженных активов

Короткая ссылка
Министерство финансов России не обсуждает с иностранными регуляторами обмен замороженных активов, рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков.
Минфин России не обсуждает с зарубежными регуляторами обмен замороженных активов
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

«Мы не ведём каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами», — сказал он в ходе форума розничных инвесторов.

Чебесков объяснил, что «невозможно и неэффективно в таком формате работать».

1 декабря сообщалось, что Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов с февраля 2022 года.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить