Минфин России не обсуждает с зарубежными регуляторами обмен замороженных активов
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
«Мы не ведём каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами», — сказал он в ходе форума розничных инвесторов.
Чебесков объяснил, что «невозможно и неэффективно в таком формате работать».
1 декабря сообщалось, что Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов с февраля 2022 года.
В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.