От оптимизма Владимира Зеленского, который он демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа.

Об этом говорится в сюжете TV5Monde.

Отмечается, что в конце 2022 года Зеленский обещал украинцам, что 2023-й станет «годом победы».

При этом, как передаёт телеканал, с тех пор прошёл почти год, и Зеленскому «приходится смотреть правде в глаза».

«Контрнаступление его войск не позволило добиться никакого существенного продвижения», — говорится в сообщении.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинцев раздражают отсутствие успехов войск на поле боя и коррупция среди властей страны.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.