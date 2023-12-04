RT в Telegram
Подпишись

TV5Monde: от оптимизма Зеленского после провала наступления не осталось и следа

Короткая ссылка
От оптимизма Владимира Зеленского, который он демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа.

Об этом говорится в сюжете TV5Monde.

Отмечается, что в конце 2022 года Зеленский обещал украинцам, что 2023-й станет «годом победы».

При этом, как передаёт телеканал, с тех пор прошёл почти год, и Зеленскому «приходится смотреть правде в глаза».

«Контрнаступление его войск не позволило добиться никакого существенного продвижения», — говорится в сообщении.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинцев раздражают отсутствие успехов войск на поле боя и коррупция среди властей страны.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить