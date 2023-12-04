Подоляк: украинцев раздражают неудачи на фронте и коррупция
Об этом информирует ТАСС.
«В обществе накопилось очень много информации о том, что не все, скажем так, в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество», — сказал Подоляк.
При этом он отметил, что украинское общество сейчас находится в депрессии из-за продолжающегося конфликта и стагнации.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украине необходимо провести реформы в сфере борьбы с коррупцией.
Также в FT отметили, что советники Зеленского могут стать новыми олигархами.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал правду о патовой для украинской армии ситуации на фронте.