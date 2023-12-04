Подоляк: украинцев раздражают неудачи на фронте и коррупция

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в беседе с агентством УНИАН, что украинцев раздражают отсутствие успехов войск на поле боя и коррупция среди властей страны.

Об этом информирует ТАСС.

«В обществе накопилось очень много информации о том, что не все, скажем так, в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество», — сказал Подоляк.

При этом он отметил, что украинское общество сейчас находится в депрессии из-за продолжающегося конфликта и стагнации.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украине необходимо провести реформы в сфере борьбы с коррупцией.

Также в FT отметили, что советники Зеленского могут стать новыми олигархами.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал правду о патовой для украинской армии ситуации на фронте.