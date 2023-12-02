Еврокомиссия: Украине необходимо провести реформы в сфере борьбы с коррупцией
Об этом она сказала в интервью газете Le Monde.
«Я только что вернулась из Киева, и, судя по тому, что я увидела, ещё многое предстоит сделать в плане борьбы с коррупцией и защиты меньшинств», — подчеркнула еврочиновница.
При этом, по словам Юровой, Украина «полна решимости» и будет готова к началу переговоров о вступлении в ЕС уже в середине декабря.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС следует вернуться к вопросу о присоединении Украины к Европейскому союзу через пять — десять лет.
Сейчас же переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует, уверен он.