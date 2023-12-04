CNN: в КНР, Дании, Франции и Нидерландах растёт число случаев пневмонии у детей
Об этом информирует CNN.
Отмечается, что всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе штата Огайо.
По данным телеканала, бактерия может вызывать вспышки пневмонии каждые «один или три года».
«Определённо кажется, что в США и Европе этот год может быть хуже, чем другие годы», — передаёт телеканал.
Ранее в Германии было зафиксировано распространение микоплазменной пневмонии.
Также вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Китае.
Кроме того, терапевт Андрей Звонков рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.