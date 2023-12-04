CNN: в КНР, Дании, Франции и Нидерландах растёт число случаев пневмонии у детей

Китай, Дания, Франция и Нидерланды сообщили о росте числа случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae.

Об этом информирует CNN.

Отмечается, что всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе штата Огайо.

По данным телеканала, бактерия может вызывать вспышки пневмонии каждые «один или три года».

«Определённо кажется, что в США и Европе этот год может быть хуже, чем другие годы», — передаёт телеканал.

Ранее в Германии было зафиксировано распространение микоплазменной пневмонии.

Также вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Китае.

Кроме того, терапевт Андрей Звонков рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.