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Терапевт Звонков рассказал о последствиях перенесённого COVID-19

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Терапевт Андрей Звонков рассказал, какие могут быть последствия перенесённого коронавируса.
Терапевт Звонков рассказал о последствиях перенесённого COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Первыми на его пути встают лёгкие. Если проникает глубже, залетает и в сердце, и в почки, и в голову тоже. Осложнения у людей бывают по-разному: у кого-то на двигательной сфере отражается, у кого-то память снижается», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, у человека есть некоторые резервы компенсации, и часть функций можно восстановить.

Как пояснил Звонков, чем моложе переболевший, тем больше резервов.

«Здоровые клетки могут взять на себя эти функции, и память может восстанавливаться», — добавил он.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, что COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ.

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