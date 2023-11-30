Терапевт Звонков рассказал о последствиях перенесённого COVID-19

Терапевт Андрей Звонков рассказал, какие могут быть последствия перенесённого коронавируса.

«Первыми на его пути встают лёгкие. Если проникает глубже, залетает и в сердце, и в почки, и в голову тоже. Осложнения у людей бывают по-разному: у кого-то на двигательной сфере отражается, у кого-то память снижается», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, у человека есть некоторые резервы компенсации, и часть функций можно восстановить.

Как пояснил Звонков, чем моложе переболевший, тем больше резервов.

«Здоровые клетки могут взять на себя эти функции, и память может восстанавливаться», — добавил он.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, что COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ.