Вирусолог Малинникова: COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, что COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ.

В настоящее время коронавирус в результате мутации приобрёл форму заболевания, протекающего как типичная острая респираторная вирусная инфекция, заявила специалист в беседе с Общественной службой новостей.

«Тем не менее, конечно же, надо понимать, что у нас остаются группы риска, у которых эта инфекция, как, в принципе, и другие, может протекать тяжело. К группам риска относятся люди старше 60 лет, люди с ожирением, люди с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, с различными иммунодефицитами, а также дети и беременные», — сказала Малинникова.

Кроме того, она отметила, что вакцинация от коронавируса облегчает протекание заболевания.

Также Малинникова обратила внимание на противоэпидемические меры.

«Это частое проветривание помещения, где вы работаете или живёте, проведение влажной уборки, соблюдение гигиены рук. Также рекомендуется промывать полость носа, если вы были в каких-то местах с большим скоплением людей», — заключила вирусолог.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.