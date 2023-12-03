Армия Израиля заявила, что действует против радикалов ХАМАС по всему сектору Газа
- © РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
«Армия обороны Израиля продолжает расширять наземную операцию в центре сектора Газа и по всей его территории», — цитирует его ТАСС.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что перешли к активным боевым действиям на юге сектора Газа.
Также в армии Израиля заявили, что ВВС страны с начала уже нанесли более 10 тыс. авиаударов по инфраструктуре анклава.