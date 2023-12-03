Армия Израиля заявила, что действует против радикалов ХАМАС по всему сектору Газа

Израильские военные ведут боевые действия против радикалов движения ХАМАС на всей территории сектора Газа.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Армия обороны Израиля продолжает расширять наземную операцию в центре сектора Газа и по всей его территории», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что перешли к активным боевым действиям на юге сектора Газа.

Также в армии Израиля заявили, что ВВС страны с начала уже нанесли более 10 тыс. авиаударов по инфраструктуре анклава.