В Белом доме одобрили намерение Израиля ликвидировать руководство ХАМАС
- Gettyimages.ru
- © gixer11
В интервью телеканалу NBC он высказал мнение, согласно которому уничтожение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) руководства ХАМАС лишит движение возможности проводить новые операции.
«Ликвидация руководства пагубно повлияет на возможности проводить операции. И это то, на чём сфокусирован Израиль. Мы считаем, что это полезная тактика», — резюмировал Кирби.
Ранее в Белом доме заявили, что власти Израиля и руководство ХАМАС не намерены обсуждать освобождение заложников.