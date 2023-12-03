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В Белом доме одобрили намерение Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

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План Израиля, предусматривающий ликвидацию руководства палестинского движения ХАМАС, является «полезной тактикой». Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме одобрили намерение Израиля ликвидировать руководство ХАМАС
  • Gettyimages.ru
  • © gixer11

В интервью телеканалу NBC он высказал мнение, согласно которому уничтожение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) руководства ХАМАС лишит движение возможности проводить новые операции.

«Ликвидация руководства пагубно повлияет на возможности проводить операции. И это то, на чём сфокусирован Израиль. Мы считаем, что это полезная тактика», — резюмировал Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что власти Израиля и руководство ХАМАС не намерены обсуждать освобождение заложников.

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