В Белом доме одобрили намерение Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

План Израиля, предусматривающий ликвидацию руководства палестинского движения ХАМАС, является «полезной тактикой». Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В интервью телеканалу NBC он высказал мнение, согласно которому уничтожение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) руководства ХАМАС лишит движение возможности проводить новые операции.

«Ликвидация руководства пагубно повлияет на возможности проводить операции. И это то, на чём сфокусирован Израиль. Мы считаем, что это полезная тактика», — резюмировал Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что власти Израиля и руководство ХАМАС не намерены обсуждать освобождение заложников.