RT в Telegram
Подпишись

Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба

Короткая ссылка
Российский краб захватил японский рынок, теперь от его импорта будет сложно избавиться.

С таким заявлением выступили в Nihon Keizai.

По данным издания, доля импорта российского краба увеличилась до 68,8 % в 2023 году

«Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что других районов добычи, способных обеспечить необходимые объёмы, «не так много».

Ранее японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций.

Также замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на возвращение Японии к принципам добрососедства и взаимного сотрудничества в отношениях с Российской Федерацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить