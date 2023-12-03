Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба
С таким заявлением выступили в Nihon Keizai.
По данным издания, доля импорта российского краба увеличилась до 68,8 % в 2023 году
«Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что других районов добычи, способных обеспечить необходимые объёмы, «не так много».
Ранее японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций.
Также замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на возвращение Японии к принципам добрососедства и взаимного сотрудничества в отношениях с Российской Федерацией.