Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба

Российский краб захватил японский рынок, теперь от его импорта будет сложно избавиться.

С таким заявлением выступили в Nihon Keizai.

По данным издания, доля импорта российского краба увеличилась до 68,8 % в 2023 году

«Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что других районов добычи, способных обеспечить необходимые объёмы, «не так много».

Ранее японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций.

Также замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на возвращение Японии к принципам добрососедства и взаимного сотрудничества в отношениях с Российской Федерацией.